Россиян будут пускать в поезда дальнего следования без распечатанных билетов

Россиян вскоре начнут пускать в поезда дальнего следования без распечатанных билетов, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Как рассказал директор РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов, к концу 2018 года все составы получат современные электронные системы пропуска.

Пассажиры смогут приобрести билет и сесть в вагон без прохождения какой-либо регистрации.

«Поездка станет ещё более комфортной», — отметил Пегов.

В настоящее время на некоторых направлениях проводники просят предъявить билет в бумажном виде. В ряде составов нет электронной регистрации, и пассажиры вынуждены распечатывать посадочный талон.

Ранее m24.ru сообщало, что восемь железнодорожных направлений интегрируют с МЦК в 2018 году.