Защита Бута потребовала от СМИ удалить недостоверную информацию о нём

Защита россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в американской тюрьме, потребовала от СМИ удалить недостоверную информацию о нём. Об этом RT сообщил адвокат россиянина Павел Бабиков.

«В некоторых публикациях прямо утверждается, что он держал подпольное казино, что явно не соответствует действительности, порочит его честь и достоинство. В других публикациях говорится, что якобы у него там было обнаружено подпольное казино. Ну и, конечно, в каждой публикации говорится, что он якобы был осуждён за торговлю оружием в США, что тоже не соответствует действительности», — сказал он.

По его словам, было принято решение разослать в СМИ требование удалить ложную информацию.

«Исходя из этого мы сейчас направим требования в СМИ, чтобы они недостоверную информацию эту порочащую удалили на своих ресурсах. И если они с нами не согласятся, мы будем обращаться в суд», — отметил Бабиков.

Как пояснил адвокат, подобные действия, когда утверждается, что кто-то совершил какое-то преступление, подпадают под статью УК о клевете с использованием СМИ.

«Но это уже крайняя мера. Надеемся, что в добровольном порядке они эту информацию удалят... Это должно быть сделано в разумный срок. В течение дня они могут это сделать. Посмотрим, как они отреагируют на наше требование», — добавил он.

Ранее Бут заявил о готовности подать в суд на СМИ за новость о работе казино в его квартире.

Россиянин был задержан в Таиланде в 2008 году, экстрадирован в США и в 2011 году приговорён к 25 годам лишения свободы за то, что якобы планировал совершить убийство американских граждан.