Названы лидирующие по качеству жизни регионы России

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Среди российских регионов первые позиции по качеству жизни населения занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Об этом свидетельствуют данные исследования, подготовленного экспертами «РИА Рейтинг».

Как отмечается, также в десятку вошли Татарстан, Белгородская, Воронежская, Липецкая и Калининградская области, Краснодарский край и ХМАО — Югра.

Замыкают рейтинг Ингушетия и Тыва.

По данным экспертов, в 2017 году среднее значение рейтингового балла всех регионов в исследовании составило 45,12, что на 1,16 пункта выше, чем в аналогичном рейтинге 2016 года.

Ранее газета «Известия» писала, что Москву признали самым удобным для жизни российским городом. 

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