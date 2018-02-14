Названы лидирующие по качеству жизни регионы России

Среди российских регионов первые позиции по качеству жизни населения занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Об этом свидетельствуют данные исследования, подготовленного экспертами «РИА Рейтинг».

Как отмечается, также в десятку вошли Татарстан, Белгородская, Воронежская, Липецкая и Калининградская области, Краснодарский край и ХМАО — Югра.

Замыкают рейтинг Ингушетия и Тыва.

По данным экспертов, в 2017 году среднее значение рейтингового балла всех регионов в исследовании составило 45,12, что на 1,16 пункта выше, чем в аналогичном рейтинге 2016 года.

Ранее газета «Известия» писала, что Москву признали самым удобным для жизни российским городом.