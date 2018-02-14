Совфед утвердил отставку Клинцевича с должности первого зампреда комитета по обороне

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Совет Федерации в ходе заседания утвердил отставку Франца Клинцевича с поста первого заместителя председателя комитета верхней палаты по обороне и безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что Клинцевич останется рядовым членом Совета Федерации и членом комитета по обороне.

Накануне сообщалось, что комитет Совфеда по обороне и безопасности одобрил заявление Клинцевича о сложении полномочий.

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