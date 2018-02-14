Минтранс сообщил, что в пригородных поездах перестанут брать сбор за оформление льготных билетов

Министерство транспорта сообщило о приостановке взимания сбора за оформление билетов в пригородных поездах для льготных категорий граждан (соответствующее письмо есть в распоряжении RT). В настоящее время к ним относятся, например, инвалиды войны, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, некоторые категории военных, инвалиды.

«По информации ОАО «Центральная ППК» принято решение о приостановлении взимания сбора за оформление проездного документа (билета) в поезде пригородного сообщения вышеуказанным гражданам — получателям социальной помощи», — говорится в письме Минтранса в ответ на обращение Объединения пассажиров.

В ЦППК сообщили RT, что речь идёт о федеральных льготниках.

Ранее Общероссийское объединение пассажиров направило обращение в Минтранс с просьбой установить в электричках безусловный бесплатный проезд для пассажиров, которые имеют на это право, вне зависимости от того, покупают они билет на станции отправления или в электропоезде.

В организации объяснили, что пассажир, который пользуется правом бесплатного проезда, обязан приобретать билет на станции отправления. Общественники отмечают, что терминалы для покупки билетов и кассы есть далеко не на всех железнодорожных станциях. Сложившаяся ситуация, по их словам, приводила к тому, что контролёры в электропоездах продавали «бесплатный билет» и просили оплачивать сбор за его оформление.

По данным организации, в Московской области эта сумма составляет 100 рублей. Льготные категории граждан не могли отказаться от покупки, так как в случае отказа на них накладывали штраф.