Минтрансу предлагают установить безусловный бесплатный проезд в электричках для льготников

Общероссийское объединение пассажиров предлагает Минтрансу установить в электричках безусловный бесплатный проезд для пассажиров, которые имеют на это право, вне зависимости от того, покупают они билет на станции отправления или в электропоездах. Текст обращения есть в распоряжении RT.

В настоящее время пассажир, который пользуется правом бесплатного проезда, обязан приобретать билет на станции отправления. Общественники отмечают, что терминалы для покупки билетов и кассы есть далеко не на всех железнодорожных станциях. Сложившаяся ситуация приводит к тому, что контролёры в электропоездах продают «бесплатный билет» и просят оплачивать сбор за его оформление. По данным организации, в Московской области эта сумма составляет 100 рублей. Льготные категории граждан не могут отказаться платить, так как в случае отказа на них будет наложен штраф.

Заместитель председателя Общероссийского объединения пассажиров, член Общественного совета Ространснадзора Илья Зотов отмечает, эта проблема затрагивает не менее 5 млн пассажиров.

«В адрес нашей организации поступают многочисленные обращения пассажиров из регионов Центрального федерального округа, но мы считаем, что проблематика касается всех субъектов Российской Федерации. Пассажиры, которые подпадают под категории для пользования правом бесплатного проезда на общественном транспорте, сообщают, что их права ущемляются в электропоездах и они фактически обязаны оплачивать свой проезд», — говорит он.

В настоящий момент каждый регион самостоятельно определяет перечень категорий граждан, которые могут бесплатно пользоваться общественным транспортом. В большинстве случаев это ветераны военных действий, труженики тыла, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, а также дети из многодетных семей.