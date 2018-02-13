Российские регионы получат 17 млрд рублей на ремонт дорог
Соответствующий указ, подписанный премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликован на официальном портале кабмина.
Вся сумма, которая поступит властям субъектов, должна быть чётко реализована на проекты по восстановлению и прокладке дорог местного и регионального значения.
Кроме того, не менее 7 млрд рублей будут направлены в 17 регионов, где на эти средства должны реализовать социально-экономические проекты.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что в ЦОДД прокомментировали позицию Москвы в рейтинге загруженности дорог.