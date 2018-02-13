Российские регионы получат 17 млрд рублей на ремонт дорог

Правительство России распределило 17 млрд рублей из госбюджета между 30 регионами на ремонт и развитие автомобильных трасс, сообщает «ПолитЭксперт».

Соответствующий указ, подписанный премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликован на официальном портале кабмина.

Вся сумма, которая поступит властям субъектов, должна быть чётко реализована на проекты по восстановлению и прокладке дорог местного и регионального значения.

Кроме того, не менее 7 млрд рублей будут направлены в 17 регионов, где на эти средства должны реализовать социально-экономические проекты.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в ЦОДД прокомментировали позицию Москвы в рейтинге загруженности дорог.