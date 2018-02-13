ЦИК и «Роскосмос» подпишут соглашение о взаимодействии

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) и «Роскосмос» намерены заключить соглашение о взаимодействии при информировании граждан о предстоящих президентских выборах, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Отмечается, что подписание документа состоится 14 февраля.

В церемонии примут участие глава ЦИК Элла Памфилова и гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров.

Ранее стало известно, что избирательные бюллетени для президентских выборов в России отправлены в печать. 

Директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в интервью URA.RU рассказал, чего стоит ждать от президентских выборов, которые пройдут в России в 2018 году.

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