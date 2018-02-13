ЦИК и «Роскосмос» подпишут соглашение о взаимодействии

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) и «Роскосмос» намерены заключить соглашение о взаимодействии при информировании граждан о предстоящих президентских выборах, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.