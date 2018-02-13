В Москве запустили пилотный проект по активному долголетию

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В Москве запустили пилотный проект по активному долголетию пенсионеров. Об этом заявил мэр Сергей Собянин на заседании президиума столичного правительства.

«Мы начинаем с пилотного проекта, в результате которого должна быть составлена полномасштабная программа», — приводит «Утро.ру» его слова.

Собянин выразил надежду, что центры социального обслуживания уже в марте начнут принимать заявления от граждан. Это позволит понять масштаб задачи, учесть пожелания, приступить к формированию групп для занятий.

Участниками пилотного проекта могут стать пенсионеры-москвичи, у которых нет медицинских противопоказаний. Для них будут созданы бесплатные спортивные, досуговые и образовательные мероприятия, не требующие специальной подготовки.

Ранее New Inform сообщал, что новые светофоры установят по 60 адресам в Москве в 2018 году.

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