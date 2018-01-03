Новые светофоры установят по 60 адресам в Москве в 2018 году
Новые светофоры будут установлены по 60 адресам в Москве в 2018 году. Как сообщает New Inform, об этом заявил глава Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев.
По его словам, установка производится в рамках организации комфортного и безопасного движения на дорогах.
Ранее НСН сообщала, что в новогодние праздники в Москве несколько улиц будут частично закрыты для проезда.
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