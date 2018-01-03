Новые светофоры установят по 60 адресам в Москве в 2018 году

Новые светофоры будут установлены по 60 адресам в Москве в 2018 году. Как сообщает New Inform, об этом заявил глава Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев.