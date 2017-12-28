В новогодние праздники в Москве несколько улиц будут частично закрыты для проезда

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В пятницу, 29 декабря, и в первые дни нового года несколько улиц в центре Москвы будут частично закрыты для проезда, сообщает НСН.

Так, планируется ограничить движение транспорта в Старопименовском, Настасьинском и Газетном переулках.

По одной полосе предполагается закрыть в районе Триумфальной улицы, Охотного Ряда и Театрального проезда.

Ранее m24 сообщало, что поликлиники в Москве изменят график работы в новогодние праздники.

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