В новогодние праздники в Москве несколько улиц будут частично закрыты для проезда
В пятницу, 29 декабря, и в первые дни нового года несколько улиц в центре Москвы будут частично закрыты для проезда, сообщает НСН.
Так, планируется ограничить движение транспорта в Старопименовском, Настасьинском и Газетном переулках.
По одной полосе предполагается закрыть в районе Триумфальной улицы, Охотного Ряда и Театрального проезда.
Ранее m24 сообщало, что поликлиники в Москве изменят график работы в новогодние праздники.
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