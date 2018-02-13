В Адыгее появится экологическая тропа для туристов

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В Адыгее планируют создать экологическую тропу для туристов в пределах Кавказского биосферного заповедника, она появится к предстоящему летнему сезону, сообщает «Юга.ру».

Протяжённость маршрута составит 3—4 км. В настоящее время утверждается проект по обустройству объекта.

«Туристам будет предоставлена возможность не только прогуляться по тропе, наблюдая за животным и растительным миром, но и участвовать в интерактивных играх», — заявили в заповеднике.

Ранее Nation News сообщало, что Великий Новгород стал участником проекта «Серебряное ожерелье России».

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