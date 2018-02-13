В Псковской области утвердили госпрограмму по благоустройству городской среды
Соответствующее решение принято на заседании местной администрации.
Как рассказал председатель госкомитета области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов, за пять лет планируется обустроить около 250 дворов, 350 общественных пространств и 25 городских парков.
Работы по благоустройству мест массового отдыха стартовали в 2017 году.
В рамках программы будут установлены урны и скамейки, выполнен ремонт проездов, сделано освещение.
В 2018 году на реализацию программы направят около 147 млн рублей, в том числе 137 млн рублей из федерального бюджета.
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