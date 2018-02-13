В Псковской области утвердили госпрограмму по благоустройству городской среды

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников утвердил государственную программу по благоустройству городской среды на 2018—2022 годы, сообщает ФАН со ссылкой на официальный портал региона.

Соответствующее решение принято на заседании местной администрации.

Как рассказал председатель госкомитета области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов, за пять лет планируется обустроить около 250 дворов, 350 общественных пространств и 25 городских парков.

Работы по благоустройству мест массового отдыха стартовали в 2017 году.

В рамках программы будут установлены урны и скамейки, выполнен ремонт проездов, сделано освещение.

В 2018 году на реализацию программы направят около 147 млн рублей, в том числе 137 млн рублей из федерального бюджета.

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