В Калмыкии в ДТП погибли четыре человека

В результате столкновения двух легковых автомобилей в Калмыкии погибли четыре человека, ещё двое пострадали. Об этом заявили в пресс-службе МВД России по региону.

«После столкновения автомобилей Lada Priora и Volkswagen Polo погибли трое мужчин и одна женщина, ещё два человека были доставлены в республиканскую больницу с травмами различной степени тяжести», — приводит Интерфакс сообщение.

Отмечается, что ДТП произошло на 281-м км автодороги Астрахань — Элиста в 16:00 мск, в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в ДТП с участием маршрутного такси в Калмыкии пострадали 15 человек.

URA.RU передавало, что при столкновении фуры и легкового автомобиля под Тюменью пострадали четыре человека.