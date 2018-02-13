В Перми возбудили уголовное дело в связи с избиением DJ Smash

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Главное управление МВД России по Пермскому краю завело уголовное дело по факту избиения музыканта Андрея Ширмана, более известного как DJ Smash, сообщает URA.RU.

По имеющимся данным, инцидент произошёл 10 февраля в одном из ночных клубов.

Ширман обратился в правоохранительные органы через два дня. Он отметил в заявлении, что ему были нанесены телесные повреждения.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в настоящее время проводятся необходимые мероприятия.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что СК возбудил дело после избиения врачом пациентки в Якутии.

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