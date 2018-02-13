В Перми возбудили уголовное дело в связи с избиением DJ Smash
Главное управление МВД России по Пермскому краю завело уголовное дело по факту избиения музыканта Андрея Ширмана, более известного как DJ Smash, сообщает URA.RU.
По имеющимся данным, инцидент произошёл 10 февраля в одном из ночных клубов.
Ширман обратился в правоохранительные органы через два дня. Он отметил в заявлении, что ему были нанесены телесные повреждения.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, в настоящее время проводятся необходимые мероприятия.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что СК возбудил дело после избиения врачом пациентки в Якутии.
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