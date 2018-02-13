Штаб Путина отказался от бесплатного эфира для дебатов на общероссийских каналах

Центризбирком России получил от штаба действующего главы государства, кандидата в президенты Владимира Путина заявление об отказе от бесплатного эфирного времени для дебатов на общероссийских каналах. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.