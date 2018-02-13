Штаб Путина отказался от бесплатного эфира для дебатов на общероссийских каналах
Центризбирком России получил от штаба действующего главы государства, кандидата в президенты Владимира Путина заявление об отказе от бесплатного эфирного времени для дебатов на общероссийских каналах. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
«Соответствующее заявление от уполномоченного представителя поступило в ЦИК России 10 февраля, о чём незамедлительно были уведомлены организации телерадиовещания», — приводит её слова РИА Новости.
6 февраля Владимир Путин, который пойдёт на выборы главы государства как самовыдвиженец, получил удостоверение зарегистрированного кандидата.
Выборы президента пройдут 18 марта.
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