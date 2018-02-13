МЧС: жителей Ярославской области по ошибке предупредили об угрозе радиации
«Эти сообщения появились ошибочно, из-за технического сбоя программы об оповещении населения о чрезвычайных ситуациях», — приводит сообщение Зверева РИА Новости.
В ходе оповещения людей предупредили о якобы повышенном уровне радиации и попросили их приготовить средства индивидуальной защиты, запастись водой, а также загерметизировать помещение и продукты.
В официальном заявлении регионального главка МЧС отмечается, что в настоящее время радиационный фон в регионе в норме.
«Главное управление МЧС по Ярославской области просит население не беспокоиться», — сообщили в ГУ МЧС.
В ноябре сообщалось, что Росгидромет сообщил о выбросе радиации под Челябинском.