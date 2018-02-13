МЧС: жителей Ярославской области по ошибке предупредили об угрозе радиации

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В Ярославской области телеканалы и радио из-за технического сбоя ошибочно предупредили местных жителей об угрозе радиационного заражения. Об этом заявил официальный представитель ГУ МЧС по региону Михаил Зверев.

«Эти сообщения появились ошибочно, из-за технического сбоя программы об оповещении населения о чрезвычайных ситуациях», — приводит сообщение Зверева РИА Новости.

В ходе оповещения людей предупредили о якобы повышенном уровне радиации и попросили их приготовить средства индивидуальной защиты, запастись водой, а также загерметизировать помещение и продукты.

В официальном заявлении регионального главка МЧС отмечается, что в настоящее время радиационный фон в регионе в норме.

«Главное управление МЧС по Ярославской области просит население не беспокоиться», — сообщили в ГУ МЧС. 

В ноябре сообщалось, что Росгидромет сообщил о выбросе радиации под Челябинском.

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