В Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за подъёма уровня воды в реке Кепша

В Сочи объявлено экстренное предупреждение в связи с подъёмом уровня воды в реке Кепша, сообщает портал «Юга.ру».

До конца суток 12 февраля из-за сильных осадков и поднятия дна реки в устьевой части прогнозируется подъём уровня воды до опасных отметок.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности.

На сайте ведомства опубликованы правила поведения граждан при неблагоприятных природных явлениях.

В январе ФАН сообщало, что снегопад в Новосибирской области побил рекорд 1919 года.