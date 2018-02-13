В Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за подъёма уровня воды в реке Кепша

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В Сочи объявлено экстренное предупреждение в связи с подъёмом уровня воды в реке Кепша, сообщает портал «Юга.ру».

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