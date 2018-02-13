На Урале вынесли приговор уснувшему за рулём водителю

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Верх-Исетский суд Екатеринбурга вынес приговор уснувшему за рулём водителю Владимиру Федюшкину, по вине которого произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, сообщает kp.ru.

9 августа 2017 года Федюшкин на своём автомобиле Chevrolet направлялся по ЕКАД в сторону Пермского тракта.

Как заявили в пресс-службе областной прокуратуры, водитель отправился в поездку сильно уставшим, уснул за рулём, после чего его машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с автопоездом Volvo.

От удара тягач занесло и выбросило на полосу встречного движения, где в него врезался автомобиль Renault, пассажирка и водитель которого впоследствии скончались.

Суд приговорил Федюшкина к двум с половиной годам колонии-поселения, обязав осуждённого выплатить по 500 тыс. рублей родственникам погибших.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кирово-Чепецке вынесли приговор водителю, насмерть сбившему двух человек.

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