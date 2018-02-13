СМИ: В Госдуме могут отклонить законопроект об увеличении штрафов за тонировку

В Государственной думе могут отклонить законопроект, согласно тексту которого штрафы за превышение существующих норм тонировки должны быть увеличены. Об этом сообщает газета «Известия».

Отмечается, что штраф может остаться прежним — 500 рублей.

По данным издания, комитет Госдумы по госстроительству и законодательству может отклонить законопроект об увеличении штрафа за нарушение указанных норм в три раза, а за повторное нарушение — в десять раз.

По словам автора поправок, депутата нижней палаты российского парламента Вячеслава Лысакова, в случае, если законопроект будет отклонён, парламентарий внесёт его на рассмотрение вновь, отметив, что так документ будет проще принять.

«Надеюсь, весной закончим эту историю. Много «наглухо затонированных» машин — ранее боялись снятия номеров, а сейчас эту меру отменили. А штраф маленький, и он не мотивирует», — заявил он.

В ноябре 2017 года издание «Газета.Ru» со ссылкой на сообщало, что Госдума может рассмотреть весной во втором чтении законопроект об увеличении штрафов за тонировку.