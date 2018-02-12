СМИ рассказали о мерах безопасности при гололёде
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Например, пожилым людям рекомендуют носить удобную обувь без каблука с прорезиненной плоской подошвой, которая не скользит.
При неблагоприятных погодных условиях лучше вообще не выходить из дома, а в случае неотложных дел желательно обходить на своём пути обледенелые участки дороги.
Также рекомендуется проявлять внимательность и осторожность, не переходить проезжую часть в неустановленных местах, передвигаться с тростью и не спешить.
При падении желательно попытаться присесть, что снизит высоту падения.
Ранее ФАН сообщало, что снегопад в Новосибирской области побил рекорд 1919 года.