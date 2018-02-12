СМИ рассказали о мерах безопасности при гололёде

Издание «Аргументы Неделi» рассказало о мерах безопасности при гололёде.

Например, пожилым людям рекомендуют носить удобную обувь без каблука с прорезиненной плоской подошвой, которая не скользит.

При неблагоприятных погодных условиях лучше вообще не выходить из дома, а в случае неотложных дел желательно обходить на своём пути обледенелые участки дороги.

Также рекомендуется проявлять внимательность и осторожность, не переходить проезжую часть в неустановленных местах, передвигаться с тростью и не спешить.

При падении желательно попытаться присесть, что снизит высоту падения.

Ранее ФАН сообщало, что снегопад в Новосибирской области побил рекорд 1919 года.