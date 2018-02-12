В центре Москвы появится ещё 100 парковок для такси

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В центре столицы появится ещё 100 парковок для такси, сообщает kp.ru.

«В рамках тех предложений, которые поступали от таксомоторных компаний, на сегодняшний день 1500 машиномест только для таксистов уже организовано», — заявил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, в городе создают 40 стоянок по 100 машиномест.

Около 100 дополнительных мест появится в центре столицы по предложениям от ряда таксомоторных компаний. «Создадим их до середины лета этого года», — добавил Ликсутов.

Кроме того, мэр города Сергей Собянин заявил, что число легальных такси в Москве может вырасти на 15-20 тыс. транспортных средств в ближайшие два года, передаёт Inforeactor. Общее количество действующих легальных такси при этом достигнет 70 тыс.

Ранее сообщалось, что число нелегальных таксистов в России уменьшилось на 15% в 2017 году.

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