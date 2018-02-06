Исследование: число нелегальных таксистов в России уменьшилось на 15% в 2017 году

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Число нелегальных таксистов второй год подряд уменьшается примерно на 15%, сообщает New Inform со ссылкой на исследование аналитического центра при правительстве России.

Также снижается объём рынка такси в денежном выражении. По итогам 2017 года произошло уменьшение до отметки в 75 млрд рублей. Это на 20% меньше показателей 2016 года.

По имеющимся данным, в настоящее время на территории России доля нелегальных таксистов составляет около 15% от общего количества водителей такси.

Как считают эксперты, такие значения достигаются благодаря усилению контроля за деятельностью нелегального таксомоторного рынка, а также за счёт установки специальных тарифов агрегаторами такси. Кроме того, легализация рынка активно содействует развитию показателей.

Ранее m24 сообщало, что московские власти заявили о снижении среднего чека на такси в 2017 году.

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