Исследование: число нелегальных таксистов в России уменьшилось на 15% в 2017 году
Также снижается объём рынка такси в денежном выражении. По итогам 2017 года произошло уменьшение до отметки в 75 млрд рублей. Это на 20% меньше показателей 2016 года.
По имеющимся данным, в настоящее время на территории России доля нелегальных таксистов составляет около 15% от общего количества водителей такси.
Как считают эксперты, такие значения достигаются благодаря усилению контроля за деятельностью нелегального таксомоторного рынка, а также за счёт установки специальных тарифов агрегаторами такси. Кроме того, легализация рынка активно содействует развитию показателей.
Ранее m24 сообщало, что московские власти заявили о снижении среднего чека на такси в 2017 году.