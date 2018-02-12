Участкового и таксиста наградили за спасение двухмесячных близнецов в Москве

Начальник УВД по ЗАО ГУВД Москвы Андрей Пучков вручил награды участковому Алексею Скворцову и гражданину Туркмении, таксисту Олегу Цою за спасение двухмесячных близнецов, сообщают «Аргументы Неделi».

1 февраля Цой приехал на заказ к одному из домов на Озёрной улице.

Из подъезда вышли мужчина и женщина с маленькими детьми на руках. Женщина положила малышей на заднее сиденье и вернулась в подъезд.

Таксист в течение некоторого времени подождал женщину, но та не возвращалась, и он вызвал полицию. Скворцов, получив сигнал об опасности для детей, вызвал скорую помощь и отправился к месту происшествия.

Оказалось, что у женщины есть ещё двое детей 11 и 14 лет. Она имеет две судимости. В её отношении составлен протокол. Близнецы переданы в детскую больницу.

Скворцову вручили грамоту за отличную службу, Цою — видеорегистратор.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что удмуртских пожарных наградили в Москве за спасение людей и высокий профессионализм.