Удмуртских пожарных наградили в Москве за спасение людей и высокий профессионализм

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В Москве состоялась церемония вручения государственных наград сотрудникам МЧС России, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

Среди награждённых — удмуртские пожарные. Например, капитану внутренней службы Андрею Фиксу вручена медаль «За спасение погибавших». Он спас людей при пожаре в пятиэтажном доме Сарапула 9 февраля 2017 года.

Кроме того, сотрудники МЧС получили благодарности за высокий профессионализм, проявленный при ликвидации последствий обрушения жилого дома на Удмуртской улице в Ижевске, где 9 ноября 2017 года произошёл взрыв газа.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале школьника представят к медали за спасение тонувшего мужчины.

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