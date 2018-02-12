Названы самые популярные в России европейские автомобили
Наиболее продаваемым оказался Volkswagen Polo. Было реализовано более 48 тыс. моделей.
На втором месте — кроссовер Renault Duster (около 44 тыс.). Третья позиция досталась модели Renault Kaptur (более 31 тыс.).
В первую десятку попали ещё две модели Renault — Logan и Sandero.
Кроме того, популярностью пользовались Skoda Rapid, Volkswagen Tiguan, Skoda Octavia, BMW X5 и Mercedes-Benz GLC.
В общей сложности в 2017 году реализовано более 403 тыс. новых легковых машин европейских марок, что почти на 12% превышает показатель 2016 года.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что названы самые популярные китайские автомобили в России.