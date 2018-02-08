Названы самые популярные китайские автомобили в России

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Стали известны самые популярные китайские автомобили, реализованные в 2017 году на российском рынке, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на агентство «Автостат».

Первую строчку рейтинга заняла модель Lifan X60. Дилеры продали 7371 машину, что на 3% ниже аналогичного показателя за 2016 год.

Второе и третье места эксперты отдали автомобилям Lifan X50 и Solano соответственно.

В первую пятёрку также попали Chery Tiggo и Haval H6.

В общей сложности в 2017 году в России было реализовано около 32 тыс. машин китайских марок. Это на 4% больше по сравнению с 2016 годом.

Ранее портал Nation News сообщал, что названы самые дорогие автомобили, продаваемые в России.

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