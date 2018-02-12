Призовой фонд конкурса фотожурналистики имени Стенина увеличился до 3 млн рублей

Общий призовой фонд единственного в России Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина вырос до 3 млн рублей, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что премии конкурса составят 100 тыс., 75 тыс. и 50 тыс. рублей за первое, второе и третье места соответственно.

При этом обладатель высшей награды конкурса — Гран-при — получит 700 тыс. рублей. Как подчёркивает агентство, увеличение призового фонда конкурса, организованного медиагруппой «Россия сегодня», стало возможно благодаря партнёрам — Шанхайской объединённой медиагруппе и Международному комитету Красного Креста.

Ранее представители 40 стран вступили в борьбу за приз конкурса фотожурналистики имени Стенина.