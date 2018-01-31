Представители 40 стран вступили в борьбу за приз конкурса фотожурналистики имени Стенина

За первый месяц приёма работ организаторы Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина получили более 1 тыс. фотоснимков из почти 40 стран мира, передаёт РИА Новости.

Сообщается, что ежедневно поступает более 30 работ. Самыми активными пока являются фоторепортёры из России, Индии, Кении, Бангладеш, Палестины, Сербии, Турции, США, Великобритании, Ирана, Малайзии, ЮАР, Китая, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.

В основном встречаются новостные репортажи, также популярны этнические зарисовки и портретная съёмка.

Приём заявок на конкурс фотожурналистики имени Стенина открылся 22 декабря 2017 года и продолжится до 28 февраля 2018 года. Подать заявку можно на сайте stenincontest.ru.

Конкурс учреждён МИА «Россия сегодня» под эгидой Комиссии России по делам ЮНЕСКО.