В Челябинской области посмертно наградят погибшего инспектора госохотнадзора

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В Челябинской области планируют посмертно наградить погибшего инспектора госохотнадзора Александра Минина, сообщает URA.RU.

Как рассказал губернатор региона Борис Дубровский, Минин будет представлен к ордену Мужества.

Семье инспектора окажут материальную помощь, а Главное управление лесами по области возьмёт на себя организацию похорон.

Инспектор погиб при задержании браконьеров. В СУ СК России по региону заявили, что подозреваемому в убийстве Минина — 47-летнему Михаилу Поддубному — предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается. В суд направлено ходатайство о заключении под стражу.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что удмуртских пожарных наградили в Москве за спасение людей и высокий профессионализм.

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