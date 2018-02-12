В Мурманске неизвестные ворвались в приют и выпустили всех собак

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Неизвестные люди ворвались ночью в мурманский приют для бездомных животных, устроили погром и выпустили всех собак.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя приюта Оксану Анчишкину.

Отмечается, что они повредили окна, мебель, а также медицинский кабинет.

«В приюте содержались 220 животных, всех одномоментно выпустили, большие собаки загрызли двух маленьких. Мы так радовались когда-то, что нам удалось выходить этих двух собак и вернуть их доверие к людям. То, что произошло, считаю трагедией, не могу представить, кем нужно быть, чтобы такое сделать», — сказала она.

Анчишкина добавила, что многие животные не покинули приют, а из 30 сбежавших собак половину удалось вернуть благодаря помощи жителей Мурманска.

Ранее стало известно, что осуждённых за жестокие убийства животных жительниц Хабаровска Алёну Савченко и Алину Орлову отправили в колонию.

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