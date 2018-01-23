Осуждённых за жестокие убийства животных жительниц Хабаровска отправили в колонию

Осуждённых за жестокие убийства животных жительниц Хабаровска Алёну Савченко и Алину Орлову отправили в колонию.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря краевого УФСИН Дмитрия Баданина.

«Так как на территории региона нет женских колоний для впервые попавших в места лишения свободы, отбывать наказание они будут в другом регионе», — заявил Баданин.

В октябре 2016 года стало известно, что по меньшей мере 15 зверей и птиц стали жертвами двух 17-летних жительниц Хабаровска. Савченко была приговорена к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы, Орлова — к 3 годам и 10 месяцам. В декабре 2017 года суд снизил срок заключения Алёне Савченко до 4 лет, Алине Орловой — до 3 лет.