Осуждённых за жестокие убийства животных жительниц Хабаровска отправили в колонию

Короткая ссылка
Осуждённых за жестокие убийства животных жительниц Хабаровска Алёну Савченко и Алину Орлову отправили в колонию.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря краевого УФСИН Дмитрия Баданина.

«Так как на территории региона нет женских колоний для впервые попавших в места лишения свободы, отбывать наказание они будут в другом регионе», — заявил Баданин.

В октябре 2016 года стало известно, что по меньшей мере 15 зверей и птиц стали жертвами двух 17-летних жительниц Хабаровска. Савченко была приговорена к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы, Орлова — к 3 годам и 10 месяцам. В декабре 2017 года суд снизил срок заключения Алёне Савченко до 4 лет, Алине Орловой — до 3 лет.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru