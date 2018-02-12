В Госдуме поддержали идею переноса школьных каникул

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Павел Астахов
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в разговоре с RT оценил идею по переносу школьных каникул для развития горнолыжного туризма на Северном Кавказе.
В Госдуме поддержали идею переноса школьных каникул
  • Reuters
  • © Mohammad Ismail

«Это очень правильно. Мы действительно не пользуемся на 100% туристическими преференциями, которые создаёт наше государство, мы даём не все возможности детям. Если дать возможность гибкого переноса зимних каникул, дети смогут использовать курорты Сочи и Северного Кавказа для развития своих спортивных навыков. Они смогут приехать покататься на лыжах, отдохнуть по более дешёвым ценам. И, самое главное, получить плюс к своему здоровью», — сказал парламентарий. 

Ранее вице-премьер России Александр Хлопонин заявил, что в российском правительстве прорабатывают идею по переносу школьных каникул для развития горнолыжного туризма на Северном Кавказе.

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