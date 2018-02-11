В правительстве обсуждают возможность переноса школьных каникул

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В российском правительстве прорабатывают идею по переносу школьных каникул для развития горнолыжного туризма на Северном Кавказе. Об этом заявил вице-премьер России Александр Хлопонин.

Он отметил, что в Европе, «если нет, к примеру, снега в январе в Альпах, то государства переносят детские каникулы». По его словам, это способствует популяризации горнолыжного спорта — например, приезжают родители с детьми.

Хлопонин отметил, что в России нет такой гибкой системы. Поэтому в правительстве «подумывают над тем, чтобы сделать эксперимент».

«Если к нам приезжают детишки из спортивных школ, которые ориентированы на горные лыжи, из близлежащих регионов Южного федерального округа, то можно предложить сдвинуть каникулы», — сказал Хлопонин в интервью «Российской газете»

Он добавил, что «окончательного решения ещё нет, но во всём мире такая практика есть».

В июне в Госдуму был внесён законопроект об отмене новогодних каникул

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