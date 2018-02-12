Эксперт прокомментировал испытание российскими военными новой противоракеты

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Павел Астахов
Главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко в разговоре с RT прокомментировал испытание российскими военными новой противоракеты на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

«В связи с необходимостью замены тех шахтных противоракет, которые сегодня обеспечивают ПРО Москвы, концерном воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» создана модернизированная противоракета, которая при сохранении массогабаритных характеристик практически является новым изделием. В этой противоракете существенно повышены дальность, скорость, высота и эффективность противоракетного перехвата. Также речь идёт и о возможности перехвата в верхних слоях атмосферы», — заявил Коротченко. 

Он добавил, что новая противоракета предназначена для вооружения ПРО Москвы и Центрального экономического района.

Ранее стало известно, что российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО.

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