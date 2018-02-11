В Райффайзенбанке сообщили об устранении неполадок в работе системы
В Райффайзенбанке сообщили об устранении внутрибанковского сбоя, который произошёл после обновления системы.
«Неполадки устранены. Все операции по картам проходят в штатном режиме. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — сообщил банк в Twitter.
Ранее в call-центре Райффайзенбанка сообщили, что после обновления системы произошёл внутрибанковский сбой.
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