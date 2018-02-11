Энергоснабжение в Воронеже восстановлено после аварии

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Специалисты полностью восстановили энергоснабжение в более чем 400 домах Воронежа, которые ранее остались без света из-за аварии. Об этом заявили в МУП «Воронежская горэлектросеть».

«В 11:55 мск энергоснабжение полностью восстановлено», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что аварийное отключение произошло на подстанции.  

Ранее стало известно, что в результате аварии на линии электропередачи в Воронеже без света остались не менее 10 тыс. человек. 

В сентябре 2017 года URA.RU передавало, что в городе Аше Челябинской области из-за нарушения работы воздушной ЛЭП отключилось электричество.

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