Около 10 тысяч человек остались без света в Воронеже из-за аварии

Авария на линии электропередачи в Воронеже оставила без света более 400 домов, в которых проживают не менее 10 тыс. человек. Об этом заявил представитель «Воронежской горэлектросети».

«Аварийное отключение на высокой линии напряжения. Без электричества остаются жилые дома в Советском и Коминтерновском районах — по улицам 9 Января, Машиностроителей, Холмистой, Кошевого и других», — приводит РИА Новости его слова.

Отмечается, что внеплановые отключения затронули не менее 400 домов.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге из-за сбоя на территории Первомайской ТЭЦ без электроснабжения остались более 100 тыс. человек.

В сентябре 2017 года URA.RU передавало, что в городе Аше Челябинской области из-за нарушения работы воздушной ЛЭП отключилось электричество.