Около 10 тысяч человек остались без света в Воронеже из-за аварии
«Аварийное отключение на высокой линии напряжения. Без электричества остаются жилые дома в Советском и Коминтерновском районах — по улицам 9 Января, Машиностроителей, Холмистой, Кошевого и других», — приводит РИА Новости его слова.
Отмечается, что внеплановые отключения затронули не менее 400 домов.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге из-за сбоя на территории Первомайской ТЭЦ без электроснабжения остались более 100 тыс. человек.
В сентябре 2017 года URA.RU передавало, что в городе Аше Челябинской области из-за нарушения работы воздушной ЛЭП отключилось электричество.