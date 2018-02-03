Более 100 тысяч жителей Санкт-Петербурга остались без электроснабжения из-за сбоя на ТЭЦ
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
«Без электроснабжения остались бытовые потребители в Кировском, Адмиралтейском и Василеостровском районах (около 109 600 человек). Мощность отключенных потребителей — 300 МВт», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в настоящее время идут аварийно-восстановительные работы.
По данным МЧС, сведения о пострадавших не поступали.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что несколько населённых пунктов в Крыму остались без света, так как сильный ветер снёс 18 января три опоры электропередачи в Симферопольском районе.