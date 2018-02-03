Более 100 тысяч жителей Санкт-Петербурга остались без электроснабжения из-за сбоя на ТЭЦ

В Санкт-Петербурге из-за сбоя на территории Первомайской ТЭЦ без электроснабжения остались более 100 тысяч человек, сообщили в Ситуационно-аналитическом центре Министерства энергетики России.

«Без электроснабжения остались бытовые потребители в Кировском, Адмиралтейском и Василеостровском районах (около 109 600 человек). Мощность отключенных потребителей — 300 МВт», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в настоящее время идут аварийно-восстановительные работы.

По данным МЧС, сведения о пострадавших не поступали.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что несколько населённых пунктов в Крыму остались без света, так как сильный ветер снёс 18 января три опоры электропередачи в Симферопольском районе.