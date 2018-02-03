Более 100 тысяч жителей Санкт-Петербурга остались без электроснабжения из-за сбоя на ТЭЦ

Короткая ссылка
RT
В Санкт-Петербурге из-за сбоя на территории Первомайской ТЭЦ без электроснабжения остались более 100 тысяч человек, сообщили в Ситуационно-аналитическом центре Министерства энергетики России.
Более 100 тысяч жителей Санкт-Петербурга остались без электроснабжения из-за сбоя на ТЭЦ
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Без электроснабжения остались бытовые потребители в Кировском, Адмиралтейском и Василеостровском районах (около 109 600 человек). Мощность отключенных потребителей — 300 МВт», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в настоящее время идут аварийно-восстановительные работы.

По данным МЧС, сведения о пострадавших не поступали.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что несколько населённых пунктов в Крыму остались без света, так как сильный ветер снёс 18 января три опоры электропередачи в Симферопольском районе.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru