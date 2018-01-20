Несколько населённых пунктов в Крыму остались без света из-за сильного ветра

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Несколько населённых пунктов в Крыму остались без света, так как сильный ветер снёс 18 января три опоры электропередач в Симферопольском районе. Об этом сообщает «Крыминформ».

По данным компании «Крымэнерго», речь идёт о сёлах Денисовка, Ивановка, Лазаревка и Опушки.

Кроме того, электричество пропадало в сёлах Перевальное и Заречное.

В течение некоторого времени без света были жители трёх сёл в Бахчисарайском районе.

В сентябре URA.RU сообщало, что в городе Аше Челябинской области из-за нарушения работы воздушной ЛЭП отключилось электричество.

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