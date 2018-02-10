В результате ДТП в Ростовской области погибли три человека

В результате столкновения легкового автомобиля с автомобилем коммунальной службы на трассе М4 «Дон» в Ростовской области погибли три человека.

«По предварительным данным, в субботу около 19:20 мск водитель, управляя автомобилем марки Opel, не справился с управлением и допустил столкновение с комбинированной дорожной машиной (КДМ)», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы ГУ МВД России по региону.

Погибли водитель легкового автомобиля и две пассажирки.

Ранее Inforeactor сообщало, что в результате ДТП в Ленинградской области погибли четыре человека.