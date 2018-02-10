Дерипаска подал в суд из-за публикации частных данных

Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в суд против Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка), а также Александра Кириллова (Алекс Лесли), которые опубликовали в социальных сетях его фотографии и записи разговоров.

«Иск в суд подан против физических лиц — Анастасии Вашукевич, то есть Насти Рыбки, и Александра Кириллова, то есть Алекса Лесли, которые в своих социальных сетях разместили частные фотографии, на которых изображён Олег Дерипаска, а также аудиозаписи его разговоров, сделанные тайно, раскрыв детали его частной жизни», — приводит РИА Новости слова представителя бизнесмена Алексея Садыкова.

Он отметил, что Дерипаска не давал согласия на разглашение персональной информации, и уточнил, что суд принял иск к производству.

Ранее блогер Алексей Навальный опубликовал ролик, в котором фигурирует бизнесмен Олег Дерипаска. Позднее сообщалось, что Роскомнадзор ограничивает доступ к опубликовавшим видео ресурсам.