Роскомнадзор ограничивает доступ к опубликовавшим ролик ФБК ресурсам

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Роскомнадзор по решению суда принимает меры по ограничению доступа к интернет-ресурсам, опубликовавшим сведения из фильма ФБК блогера Алексея Навального.

«В Роскомнадзор поступило решение Усть-Лабинского районного суда об обеспечительных мерах по исковому заявлению. Судебное решение обязывает Роскомнадзор принять меры к ограничению доступа к информации, размещённой на ряде интернет-ресурсов», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Как свидетельствует Единый реестр запрещённых сайтов, по решению Усть-Лабинского районного суда Роскомнадзор также заблокировал сайт Навального без ограничения доступа к нему.

Ссылки на видео и сайт внесены в реестр 9 февраля в соответствии со ст. 15.1 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

Ранее Навальный опубликовал ролик, в котором фигурирует бизнесмен Олег Дерипаска.

Как заявил представитель Дерипаски, обвинения Навального не соответствуют действительности. Бизнесмен будет защищать свою честь и достоинство в судебном порядке.

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