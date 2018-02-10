Источник сообщил о смерти пассажира перед экстренной посадкой в Шереметьеве

Гражданин США умер на борту самолёта авиакомпании Air China, не дождавшись экстренной посадки в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Командир самолёта А-330 китайской авиакомпании Air China, выполнявшего рейс из Пекина в Женеву, находясь в воздушном пространстве московского авиаузла, сообщил о приступе у пожилого пассажира и запросил экстренную посадку в Шереметьеве», — отметил источник.

По его словам, врачи поднялись на борт сразу же после посадки и попытались реанимировать мужчину.

«Однако реанимационные мероприятия результата не дали», — сказал собеседник агентства, добавив, что мужчина умер.

Ранее сообщалось, что следователи проводят проверку по факту смерти гражданина Норвегии на борту самолёта, совершившего экстренную посадку в аэропорту Домодедово. New Inform также сообщало, что густой туман помешал борту из Москвы совершить посадку в Мурманске.