В порту Мурманска произошёл пожар на судне

Пожар произошёл на верхней палубе судна «Камчатский лосось», которое находится в порту Мурманска. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что информация о возгорании поступила на пульт дежурной службы в 16:15.

«Горит верхняя палуба корабля «Камчатский лосось». От МЧС в ликвидации пожара принимают участие 27 человек личного состава, восемь единиц техники», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Японском море загорелся корабль с российским экипажем.

9 января ФАН передавало, что житель Омской области погиб при пожаре, спасая детей и жену.