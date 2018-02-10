В порту Мурманска произошёл пожар на судне
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Отмечается, что информация о возгорании поступила на пульт дежурной службы в 16:15.
«Горит верхняя палуба корабля «Камчатский лосось». От МЧС в ликвидации пожара принимают участие 27 человек личного состава, восемь единиц техники», — говорится в сообщении.
В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что в Японском море загорелся корабль с российским экипажем.
9 января ФАН передавало, что житель Омской области погиб при пожаре, спасая детей и жену.