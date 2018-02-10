В порту Мурманска произошёл пожар на судне

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Пожар произошёл на верхней палубе судна «Камчатский лосось», которое находится в порту Мурманска. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
В порту Мурманска произошёл пожар на судне
  • © Алексей Мкртчян

Отмечается, что информация о возгорании поступила на пульт дежурной службы в 16:15.

«Горит верхняя палуба корабля «Камчатский лосось». От МЧС в ликвидации пожара принимают участие 27 человек личного состава, восемь единиц техники», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Японском море загорелся корабль с российским экипажем.

9 января ФАН передавало, что житель Омской области погиб при пожаре, спасая детей и жену.

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