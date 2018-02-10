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Уничтоженный в Ингушетии бандит воевал на стороне ИГ

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Один из уничтоженных в Ингушетии бандитов принимал участие в боевых действиях на стороне террористической организации «Исламское государство»*, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

«В ходе скоротечного боя оба преступника были нейтрализованы. По имеющимся данным, один из них находился в федеральном розыске в связи с участием в боевых действиях на стороне международной террористической организации ИГИЛ», — говорится в сообщении.

Там отметили, что на месте происшествия обнаружены два автомата, два готовых к применению СВУ в виде пояса смертника, компоненты для изготовления СВУ, боеприпасы, гранаты и специальное снаряжение.

«Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет», — подчеркнули в НАК.

Ранее в Ингушетии в результате контртеррористической операции уничтожили двоих бандитов, причастных к терроризму.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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