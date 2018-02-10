В Ингушетии нейтрализованы двое причастных к терроризму

В Ингушетии в результате контртеррористической операции нейтрализованы двое бандитов, причастных к терроризму, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

«В Ингушетии в ходе КТО нейтрализованы двое бандитов… Бандиты причастны к преступлениям террористической направленности», — приводит сообщение ведомства РИА Новости. Ранее Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор участникам незаконного вооружённого формирования из Ингушетии, примкнувшим к группировке «Исламское государство»* и готовившим серию терактов. * «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.