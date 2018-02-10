В Ингушетии нейтрализованы двое причастных к терроризму

Короткая ссылка
В Ингушетии в результате контртеррористической операции нейтрализованы двое бандитов, причастных к терроризму, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

«В Ингушетии в ходе КТО нейтрализованы двое бандитов… Бандиты причастны к преступлениям террористической направленности», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор участникам незаконного вооружённого формирования из Ингушетии, примкнувшим к группировке «Исламское государство»* и готовившим серию терактов.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru