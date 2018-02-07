В Ингушетии осуждены готовившие серию терактов боевики

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Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор участникам незаконного вооружённого формирования из Ингушетии, примкнувшим к группировке «Исламское государство»* и готовившим серию терактов.

«Решением суда руководитель НВФ Гадамаури Л.В. приговорён к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, остальные участники преступного сообщества приговорены к лишению свободы в исправительных колониях общего режима сроком от пяти до 14 лет», — говорится в сообщении ФСБ.

Отмечается, что деятельность боевиков была пресечена в 2016 году. На вооружении формирования находилось большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств. Кроме того, были обнаружены записи, которые содержат годовой план проведения терактов. 

Как выяснило следствие, участники НВФ были причастны к серии преступлений террористической направленности.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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