МЧС объяснило публикацию доклада по вопросам гражданской обороны

Научно-методический труд по вопросам гражданской обороны не призван давать оценку и прогноз развития ситуации в сфере национальной безопасности России, так как это не входит компетенцию ведомства, рассказали в министерстве после сообщений о возможных вариантах развития военного конфликта с Россией.

«Оценка вероятности ядерного удара по территории Российской Федерации, а также прогнозы сценариев ведения военных конфликтов не относятся к компетенции МЧС России», — цитирует ведомство РИА Новости.

В МЧС отметили, что опубликованный труд предназначен для специалистов, уполномоченных решать задачи в области гражданской обороны, а информация по планированию и ведению гражданской обороны в субъектах России подготовлена на основе утверждённых документов в области национальной безопасности.

Ранее в научно-методическом труде МЧС по вопросам гражданской обороны рассказали о вероятности применения оружия массового поражения против гражданского населения России в случае возможного вооружённого конфликта.