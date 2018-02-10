МЧС объяснило публикацию доклада по вопросам гражданской обороны
«Оценка вероятности ядерного удара по территории Российской Федерации, а также прогнозы сценариев ведения военных конфликтов не относятся к компетенции МЧС России», — цитирует ведомство РИА Новости.
В МЧС отметили, что опубликованный труд предназначен для специалистов, уполномоченных решать задачи в области гражданской обороны, а информация по планированию и ведению гражданской обороны в субъектах России подготовлена на основе утверждённых документов в области национальной безопасности.
Ранее в научно-методическом труде МЧС по вопросам гражданской обороны рассказали о вероятности применения оружия массового поражения против гражданского населения России в случае возможного вооружённого конфликта.