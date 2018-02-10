В МЧС рассказали о возможных вариантах развития военного конфликта с Россией

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В случае возможного военного конфликта с Россией вероятность использования оружия массового поражения против гражданского населения практически исключается, говорится в соответствующем научно-методическом труде МЧС по вопросам гражданской обороны.

«Применение оружия массового поражения, в том числе ядерного, маловероятно. Прогнозирование обстановки осуществляется по наиболее вероятному сценарию военного конфликта с применением обычных современных средств поражения и действий диверсионно-разведывательных подразделений», — говорится в документе.

При этом подчёркивается, что «при прогнозировании обстановки в качестве исходного положения принимается, что целенаправленные удары по уничтожению мирного населения Российской Федерации потенциальным противником не наносятся».

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия способна оперативно отреагировать на возможное размещение ядерных зарядов на базах США и НАТО в Восточной Европе и в Прибалтике.

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